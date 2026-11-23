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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам ви лесна рецепта за солени мъфини”, пише ни Виолета Василева.

ПРОДУКТИ

2 яйца

1/2 ч.ч. олио

1 ч.ч. кисело мляко

2 ч.ч. брашно

1 пак. бакпулвер

1 ч.ч. натрошено сирене

100 г. сусам (по желание)

2 с.л. майонеза (може и без нея)

1 ч.ч. е с вместимост 250 мл

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

В купа смесваме яйцата, олиото, майонезата и киселото мляко. Разбъркваме добре до хомогенност с бъркалка, вилица или миксер.

Прибавяме постепенно пресятото брашно с бакпулвера, натрошеното сирене и сусама.

Объркваме всичко добре до гъсто и леко лепкаво тесто. С него пълним формички за кексчета в хартиени капсули до ръбчето.

Печем в предварително загрята фурна до суха клечка.