Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
“Предлагам ви лесна рецепта за солени мъфини”, пише ни Виолета Василева.
ПРОДУКТИ
2 яйца
1/2 ч.ч. олио
1 ч.ч. кисело мляко
2 ч.ч. брашно
1 пак. бакпулвер
1 ч.ч. натрошено сирене
100 г. сусам (по желание)
2 с.л. майонеза (може и без нея)
1 ч.ч. е с вместимост 250 мл
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
В купа смесваме яйцата, олиото, майонезата и киселото мляко. Разбъркваме добре до хомогенност с бъркалка, вилица или миксер.
Прибавяме постепенно пресятото брашно с бакпулвера, натрошеното сирене и сусама.
Объркваме всичко добре до гъсто и леко лепкаво тесто. С него пълним формички за кексчета в хартиени капсули до ръбчето.
Печем в предварително загрята фурна до суха клечка.