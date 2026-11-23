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Дирекцията на Национален парк „Пирин" предупреди за опасност от падащи дървета и счупени клони заради силния вятър. Оттам призоваха туристите и посетителите да бъдат особено внимателни и да избягват горските участъци.

Община Банско също предупреди за риск от падащи дървета и клони. В публикация на официалната си страница във Фейсбук общината призова жителите и гостите на града да избягват престоя в близост до дървета и съоръжения, които могат да бъдат засегнати от силните пориви.

Условията за туризъм в планините са лоши заради бурния вятър по билата и мъглите във високите части, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за силен вятър за 23 ноември в голяма част от Централна и Западна България. В останалата част от страната, включително в област Благоевград, е в сила жълт код.