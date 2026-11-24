"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Новото предложение на Марияна Бончева е за сезонна супа, която може да е с всякакъв вид гъби. “Ако предварително леко ги запечем във фурната, ще получим несравним карамелен аромат”, пише тя.

ПРОДУКТИ

300-400 г гъби (печурки, кладница, шийтаке или сушени манатарки), 2 моркова, 2 тиквички, 2 домата, настъргани или нарязани на кубчета (или 150 г доматено пюре), 1 глава червен лук, 2-3 с. л. олио или зехтин, 1,2-1,5 л вода или зеленчуков бульон, 1 ч. л. пресен или сушен магданоз, сол и черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме гъбите на филийки, а морковите и лука на ситни кубчета. Загряваме мазнината в тенджера и задушаваме гъбите, морковите и лука за 5-7 минути, докато омекнат и гъбите пуснат водата си.

За още по-наситен вкус вместо стандартното задушаване може леко да запечем гъбите във фурната на 200 градуса, докато се карамелизират. Поръсваме ги с олио, зехтин или разтопено масло и ги разбъркваме. Солта добавяме в последните минути или директно в супата. Печем 15-20 мин, като ги разбъркваме веднъж по средата на времето, докато омекнат и хванат лек златист загар.

Прехвърляме гъбите в тенджерата, а в тавичката от печенето им сипваме малко топла вода или бульон, разбърквайки с дървена лъжица, и изсипваме тази течност обратно в супата.

Добавяме тиквичките на кубчета и разбъркваме за още 2-3 мин. Прибавяме доматите, сушения магданоз, солта и черния пипер. Заливаме с гореща вода или бульон. Варим на умерен огън 15-20 мин, докато зеленчуците омекнат напълно.