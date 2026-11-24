Днес облачността над цялата страната ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове все още главно над северното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, пише БТА.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който нахлуването на студен въздух ще продължи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.