Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий

Екатерина била красавица и получила блестящо образование. Обявила, че ще се омъжи само за човек, който я превъзхожда по богатство, красота и мъдрост. Много младежи искали ръката й, но никой не бил достоен. Тогава майка й я посветила във вярата. Екатерина привлякла към Бога дори жената на императора. И той заповядал да я обезглавят. Ангели отнесли тялото й на планината Синай, където основали Синайския манастир.

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