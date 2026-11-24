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Жълт код за силен вятър е обявен в 18 области в страната днес, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупредителният жълт код за потенциално опасно време е в сила за областите - Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище и Шумен. По Черноморието ще духа умерен и временно силен, северозападен вятър.

От НИМХ съветват хората да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети, пише БТА.

Според прогнозата за времето облачността над цялата страната днес ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°.