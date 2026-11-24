Вятърът в четвъртък ще се обърне и ще задуха от юг. Това ще повиши температурите. Ще вали. През почивните дни обаче ще е много студено, но всичко зависи от на север и агресивен ще бъде антициклонът и колко активен ще бъде средиземноморският циклон. Това каза по bTV климатологът от Софийския университет проф. Георги Рачев.

Американският модел буквално засипва България със сняг през почивните дни, европейциите обаче обърнаха палачинката с прогнозите си от днес. Нищо чудно в четвъртък сутринта, преди да нахлуе топлият въздух, в София отново да видим някоя и друга снежинка, както беше вчера по-къснико следобед. В петък ще вали сериозно - над 10-15 литра на квадратен метър. В събота и неделя ще е много студено. В София максималните температури ще бъдат под 0 градуса, каза още проф. Горги Рачев.