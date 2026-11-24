През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а в североизточните райони ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, по Черноморието – до 3°-4°, а в София – около минус 5°. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца, но ще започне да се понижава.

Утре от запад ще се увеличава високата и средната облачност, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне и ще стихне. Максималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а в София – около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със слаб югозападен вятър. Максималните температури ще достигнат 9°-11°. Морската вода е с температура между 12° и 15°, а вълнението ще бъде 2-3 бала, предава БТА.

В планините облачността ще е разкъсана, но следобед ще се увеличи до значителна. Ще духа слаб и умерен юг-югозападен вятър, а по високите части – силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 0°, а на 2000 метра – около минус 4°.

В четвъртък с югозападен вятър ще се затопли. Още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат северозападната половина на страната. Рано сутринта в северозападните райони и по долините на Струма и Места са възможни поледици.

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и 2°, а максималните – между 6° и 11°, малко по-високи в крайните югозападни и югоизточните райони.

В петък ще бъде облачно, с валежи от дъжд, които в Северозападна България ще бъдат значителни по количество.

Температурите ще се повишат още малко. Минималните ще са предимно между 1° и 6°, в югоизточните райони – до 10°, а максималните ще са от 6°-8° в Северозападна България до 14°-16° в югоизточната половина на страната.