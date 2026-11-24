Зимата идва на малки стъпки, типично за ноември. Истинската зима започва на 27 ноември, когато след затопляне от утре, в събота идва ново застудяване, каза синоптикът Анастасия Стойчева в интервю пред БНР.

"В събота ще е денят - започва понижаване на температурите и отново застудяване, което изглежда ще е със снеговалежи, но не като вчерашните, а ще се натрупа и ще се задържи снежна покривка. Трябва да сме готови. В събота и неделя ще дойде зимата", предупреди Стойчева.

В неделя в София и в Западна България снегът ще навали.

"Още нещо опасно ще има в северозападната част на страната. С това затопляне и ниските температури очакваме дъжд - в сряда срещу четвъртък. Поледици ще има - опасно явление, почти не може да се реагира и затова нека да бъдем внимателни", съобщи Анастасия Стойчева.

А след снега през следващите дни, началото на декември ще е по-спокойно за валежите и "ще има ниска облачност и мъгла":

"При слабото затопляне очакваме в котловините и долините на реките отново мъгла, често е под 50 м видимост, тя е най-типична за декември и януари за нашата страна."