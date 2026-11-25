"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Изпращам рецепта, достойна както за посрещане на мили гости, така и за поглезване на домочадието”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 6 порции:

1 кг пилешко месо (едно голямо пиле без крилата и долните бутчета), 100 мл бяло вино, 150 мл готварска сметана, 200 г гъби , 2 с.л. препечено брашно, 1 малка глава лук (ситно нарязана), 1 кг картофи, 1 пакет масло (125 г), 300 г кашкавал, сол и черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Сваряваме картофите в подсолена вода. Сваряваме и пилешкото месо и го обезкостяваме. Редуцираме бульона до около 250 мл. Сгъстяваме го с размитото в малко вода брашно и оставяме настрани.

Нарязваме месото на дребни парчета. В половината масло и вино задушаваме лука. Прибавяме и нарязаното пилешко месо, почистените и ситно нарязани гъби и заедно с останалото вино ги задушаваме.

Посоляваме и подправяме с черния пипер и наливаме сметаната. Разбъркваме, изключваме котлона и покриваме съда с капак за 10 мин.

Пасираме сварените картофи с останалата половина от маслото и ги подправяме с черен пипер. Намазваме тавата за печене с мазнина и поръсваме с царевично брашно. Разстиламе половината от картофеното пюре по дъното на тавата. Другата половина оформяме по края на тавата като борд.

Изсипваме в получения кръг в средата на тавата сместа с пилешкото месо. Заравняваме с лъжица. Изсипваме и сгъстения бульон. Отгоре настъргваме кашкавал. Печем на средна скара до зачервяване. Изваждаме тавата, охлаждаме поне час и нарязваме на триъгълни парчета като торта.