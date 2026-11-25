Снежна покривка се очаква да се образува в Северна България до края на седмицата. Заради прогнозата за застудяване и валежи от сняг Агенция „Пътна инфраструктура" призова шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми и автомобили, подготвени за зимни условия. От агенцията апелират още водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не възпрепятстват движението и работата на снегопочистващата техника.

В четвъртък, 26 ноември, рано сутринта минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса. Възможно е да се образуват поледици в Северозападна България, както и по долините на реките Струма и Места. През деня температурите ще се повишат, а още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд.

В петък, 27 ноември, валежите ще се увеличат, особено в Северозападна България. В събота, 28 ноември, се очаква понижение на температурите, като има риск от поледици и обледенявания в Североизточна България и Източния Предбалкан. В планинските проходи се прогнозира силен снеговалеж, а в останалата част от страната ще има значителни валежи от дъжд.

В неделя, 29 ноември, снеговалежите ще обхванат по-голямата част от страната. В Северна България се очаква да се образува снежна покривка.

Републиканската пътна мрежа вече е в режим на зимно поддържане. Повечето пътни настилки са превантивно обработени от областните пътни управления и фирмите, ангажирани с поддръжката. Те следят непрекъснато метеорологичните прогнози, за да могат да реагират своевременно, особено в планинските проходи и високопланинските райони.

Гражданите и транспортните фирми могат да следят актуалната пътна обстановка на интернет страницата на АПИ – traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.