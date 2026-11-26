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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам интересно есенно ястие, което съчетава хрупкавостта на зеления фасул със сладникавия и мек вкус на печените кестени”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

200 г кестени, 500 г зелен фасул (пресен или замразен), 2 с.л. масло или зехтин, 1-2 моркова, 1 червена чушка, 1 зелена чушка, 1 стрък праз, 1 глава кромид лук, 1/2 ч. настъргани домати или доматено пюре, 1/2 ч.ч. зеленчуков бульон, сол и черен пипер на вкус, малко пресен розмарин или магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Сваряваме кестените или ги изпичаме във фурната за 15-20 минути, като предварително ги цепваме с нож. Обелваме ги, докато са топли.

Бланшираме фасула и нарязаните чушки в подсолена вода за 5–7 минути, така че да останат леко хрупкави. В тенджера загряваме зехтина (или маслото) и задушаваме ситно нарязаните моркови, лук и праз до златисто.

Добавяме зеления фасул с чушките, настърганите домати или доматеното пюре и обелените кестени към лука и разбъркваме. Наливаме зеленчуковия бульон, поръсваме със сол, черен пипер и розмарин.

Оставяме ястието да къкри на слаб огън за около 10 минути, докато течността леко се изпари. Поднасяме яхнията, поръсена с натрошени кестени.