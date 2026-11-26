Надя Огнянова, началник на кабинета на президента Илияна Йотова
Тошко Тодоров, председател на Комисията за публичен надзор над одиторите
Иван Чепаринов, шахматист
Мартин Минков, журналист
Емилия Антова, журналист, радиоводеща
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Надя Огнянова, началник на кабинета на президента Илияна Йотова
Тошко Тодоров, председател на Комисията за публичен надзор над одиторите
Иван Чепаринов, шахматист
Мартин Минков, журналист
Емилия Антова, журналист, радиоводеща
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