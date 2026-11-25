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Заради строителство на административна сграда с подземни гаражи на столичната ул. "Сребърна" 38, Столичната община въвежда временна организация на движението.

Вижте какви са промените:

На 29 ноември, както и на 6, 13 и 20 декември 2026 г., в часовете от 08:00 до 17:00 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Сребърна" в участъка между ул. „Шаварски път" и ул. „Атанас Дуков".

Промяна в маршрутите на автобусните линии

В посочените дни и часове автобусни линии № 64, 66, 98, 83 и 88 ще се движат с променени маршрути, както следва:

В посока „Зоопарка": от кръстовището на ул. „Сребърна" и ул. „Атанас Дуков" автобусите ще продължават надясно по ул. „Атанас Дуков", наляво по бул. „Филип Кутев" (през спирки с кодове 2785 „МБАЛ Вита" и 2783 ул. „Могилата" за автобусни линии № 95, 120 и 288), наляво по ул. „Сребърна" и надясно към обръщателното автобусно колело – крайна станция „Зоопарка".

В обратна посока: от обръщателното автобусно колело „Зоопарка" автобусите ще продължават наляво по ул. „Сребърна", надясно по бул. „Филип Кутев" (през спирка с код 2782 ул. „Могилата" за автобусни линии № 95, 120 и 288), надясно по ул. „Атанас Дуков", наляво по ул. „Сребърна" и от спирка с код 2314 „Хлебозавода" ще продължават по действащите маршрути.

Промени в спирките

За периода на временната организация:

Разкрива се временна спирка на ул. „Атанас Дуков", на 50 м след кръстовището с бул. „Филип Кутев" в посока ул. „Сребърна".

Закриват се двупосочната спирка с кодове 0976 и 0977 ул. „Сребърна" и спирка с код 2764 „Зоопарка".

Спирка с код 2313 „Хлебозавода" за автобусни линии № 64, 66, 98, 83 и 88 се измества с 90 м назад по ул. „Сребърна" в посока ул. „Димитър Бояджиев".