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Ноември се движи с 2 градуса над нормата, заяви климатолога Симеон Матев пред Нова тв. Той допълни, че през следващите дни предстои застудяване. Очакват се валежи и зимни температури.

Реално ще вали в цялата страна, заяви още Матев. Дъждът ще премине в сняг и в събота валежите ще се усилят. Най-много ще са те в Северна България.

"Застудяването ще започне в събота", допълни Матев. Според него на места зимната покривка може да бъде между 10 и 15 см. В неделя валежите ще спрат. Най-студено ще бъде в Дунавската равнина.

"Коледната седмица ще бъде с температури над нормата", заяви Матев.