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Заради нови аварии части от 5 квартала в София са без парно и топла вода. Според „Топлофикация София" най-дълго ще продължи прекъсването в „Дружба 1".

В блокове 21 и 22 парното и топлата вода се очаква да бъдат пуснати на 12 декември в 20 ч., а в блок 63 – на 13 декември в 20 ч.

В останалите засегнати квартали очакваните срокове за възстановяване са:

„Изток" – 30 ноември в 20 ч. Засегнати са ул. „Асен Пейков" № 4 и 6, ул. „Самоков" № 22, 36А, 36Б, 37А, 37Б, 40 и 40А, блокове 43А, 49 и 56 на ул. „Димитър Гичев" и ул. „Люлякова градина" № 14.

„Лозенец" – 6 декември в 20 ч. Засегнати са ул. „Димитър Димов" № 10 и 12 и бул. „Джеймс Баучер" № 26, 28 и 30.

„Слатина" – 6 декември в 20 ч. Засегнат е блок 28Б.

„Левски В" – 28 ноември в 8 ч. Засегнати са блоковете от 18 до 26, сградата на бул. „Владимир Вазов" № 90 и филиалът на ОДЗ № 92.

Проблемите с парното и топлата вода в общежитията в „Студентски град" също продължават. Срокът за възстановяване на топлоподаването там беше отложен за 6 декември, пише "Булевард България".

Министерството на образованието и науката обяви, че създава кризисна група, която да установи колко студенти са засегнати.