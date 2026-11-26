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Движението по път I-5 Стара Загора - Димитровград в района на Средец /при км 251/ се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".