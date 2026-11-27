В София ще натрупа до 15 см. С валежи по морето и максимални 5° ще започне и новата седмица

Температурите постепенно падат. Дъждът ще преминава в сняг и в неделя почти навсякъде ще има снежна покривка. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 3 до 8, по Черноморието - от 7 до 8 градуса. Над страната ще се установи дъждовно време. Преди обед ще вали в западните и в северните райони, а следобед дъждовете ще обхващат и Черноморието. Максималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса, в южните райони до 14, по Черноморието - от 13 до 14 градуса.

За София минималната температура ще е 3, а максималната - 6-7 градуса.

В събота очакваните минимални температури са от 3 до 8 градуса, по Черноморието - от 7 до 9. Над страната ще се установи дъждовно време с валежи от дъжд и сняг. Преди обед ще вали по-интензивно в западните райони, а следобед и по Черноморието. Тогава в Северна България валежите вече ще са от сняг. Максималните температури ще са от 6 до 11 градуса, по Черноморието - 10-11. За София минималната температура ще е 3, а максималната - 5-6 градуса.

Над планините ще е и ветровито,

облачно, с валежи от сняг. Снежната покривка над 2500 м ще е от 10 до 15 см. Вятърът там ще е от югоизток с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -2 до 1 градуса, а над 1500 м - от 3 до 5.

В неделя минималните температури ще бъдат от 2 до 7 градуса, в северните райони от -3 до 0, по Черноморието от 4 до 9. Над страната преди обед ще вали сняг, по Черноморието - дъжд. Следобед валежите постепенно ще спират, най-късно в Югозападна България. Максималните температури ще бъдат близки до минималните - от 2 до 7 градуса, в западните райони от -1 до 2, по Черноморието - 7-8 градуса.

За София минималната температура ще е -3, а максималната - 0-1 градуса

Над планините ще е ветровито, облачно и снежно. Следобед снеговалежите ще спират. Покривката от сняг над 2500 м ще е от 20 до 30 см, в Западна Стара планина до 35. Максималните температури ще са от -5° до -3°, а на 1500 м - от -2° до -1°.

Очакваната снежна покривка в неделя и понеделник в източните райони ще е до 3 см, в централните 5-10 см, в западните - 10-15 см, а в София - 13-15 см.

В понеделник ще бъде студено с облаци и валежи от дъжд и сняг по Черноморието и разкъсани облаци на запад. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат едва 5-6 градуса.