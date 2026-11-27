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С два варианта за плънка – с орехи
и канела или с шунка и крема сирене
КОЙ ГОТВИ
Румен Петров предлага рецепта за бързи коледни елхички от бутертесто, които може да приготвите със сладка или солена плънка.
ПРОДУКТИ
За сладки елхички: 1 лист бутертесто, 50 г масло, 100 г кафява захар, 1 ч. л. канела, 1 ч. л. ванилова есенция, 100 г орехи, пакетче кокосови стърготини, дървени клечки
За солени: 1 лист бутертесто, 100 г крема сирене, 100 г шунка, 80 г кашкавал, дървени клечки
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разстиламе бутертестото, разточваме го леко и го намазваме равномерно с малко меко масло. Отгоре намазваме със смес от захар, канела и ванилова есенция или смлени орехи.
Нарязваме на лентички и с помощта на малки дървени клечки ги оформяме като елхички. Печем в загрята фурна на 200 градуса до златисто. Преди поднасяне може да поръсим с малко кокосови стърготини.
Ако предпочитаме солена плънка, разточваме листа бутер тесто и го разрязваме на две половини. Намазваме едната половина с крема сирене.
Редим отгоре тънки резени шунка или кашкавал и покриваме с другата половина от тестото. Нарязваме на лентички, широки около един пръст. От тях с клечки оформяме елхички и ги изпичаме по същия начин.