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С два варианта за плънка – с орехи

и канела или с шунка и крема сирене

КОЙ ГОТВИ

Румен Петров предлага рецепта за бързи коледни елхички от бутертесто, които може да приготвите със сладка или солена плънка.

ПРОДУКТИ

За сладки елхички: 1 лист бутертесто, 50 г масло, 100 г кафява захар, 1 ч. л. канела, 1 ч. л. ванилова есенция, 100 г орехи, пакетче кокосови стърготини, дървени клечки

За солени: 1 лист бутертесто, 100 г крема сирене, 100 г шунка, 80 г кашкавал, дървени клечки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разстиламе бутертестото, разточваме го леко и го намазваме равномерно с малко меко масло. Отгоре намазваме със смес от захар, канела и ванилова есенция или смлени орехи.

Нарязваме на лентички и с помощта на малки дървени клечки ги оформяме като елхички. Печем в загрята фурна на 200 градуса до златисто. Преди поднасяне може да поръсим с малко кокосови стърготини.

Ако предпочитаме солена плънка, разточваме листа бутер тесто и го разрязваме на две половини. Намазваме едната половина с крема сирене.

Редим отгоре тънки резени шунка или кашкавал и покриваме с другата половина от тестото. Нарязваме на лентички, широки около един пръст. От тях с клечки оформяме елхички и ги изпичаме по същия начин.