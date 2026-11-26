На 28 ноември 2026 г. (събота) от 12:30 до 14:30 ч. ще се проведат събрание на открито и шествие, организирани от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР).

Събранието ще започне в 12:30 ч. в градина „Свети Седмочисленици". Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

В 13:00 ч. участниците ще потеглят на шествие по следния маршрут: от градина „Свети Седмочисленици" по ул. „6-ти септември", наляво по ул. „Ген. Йосиф В. Гурко", надясно по ул. „Г. С. Раковски", наляво по ул. „Славянска" до Министерството на правосъдието и Министерството на финансите, по ул. „Г. Бенковски", наляво по бул. „Цар Освободител" до пл. „Независимост".

Шествието ще се проведе извън зоната за сигурност на Министерския съвет, Народното събрание и Администрацията на президента на Република България, без участниците да слизат на пътното платно и без да възпрепятстват движението на пътни превозни средства.

Във връзка с провеждането на мероприятието се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, от 08:00 ч. до приключването му на 28 ноември 2026 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I".