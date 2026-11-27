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Много топло за сезона и много дъждовно време ни очаква днес и утре. Но към 13-14 ч в неделя в София валежът ще започне да обръща на сняг, каза проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

Очаква се нахлуването на огромен антициклон от изток, който ще е причината да ни очакват между два и пет ледени дни. Температурата няма да се повиши над нулата, енергийната система ще бъде натоварена, не знам как ще се справят хората без парно и ток, каза климатологът.

По думите му ще бъде много, много студено - минус 10 - минус 12 градуса в отделни котловини. Вероятно ще бъде студено до 8 декември, когато е студентският празник.

Проф. Рачев предвижда изключително трудни условия, заледявания, студен вятър по морето и още по-студено в северните райони край Дунава.

Брутално мразовито ще бъде по планинските върхове - минус 26 градуса ще е минималната и минус 19 максималната температура. Няма да е за каране на ски.

Леко затопляне се очаква в четвъртък, петък, но максималните температури много трудно ще надвишават 8-9 градуса.

В събота срещу неделя прогнозите са, че валежите ще преминат и най на юг.

Проф. Рачев многократно предупреди за заледявания, обяснявайки, че все ще се намери някой, който да не е сменил гумите на автомобила си със зимни. Понеже ще има преход от вода към сняг, залепи ли се този сняг, няма да има отлепване, каза той.

Проходите - Рожен, Шипка, всички ще са изложени на много сериозно натоварване.

По думите му предстоят много сериозни валежи, ноември ще го изпратим с 2-3 пъти изпълнение на нормата. Но декември започва със студено време поне докъм 12-и - 15-и декември.

Затова пък дългосрочните прогнози са, че ще има топло и хубаво време за Нова година.