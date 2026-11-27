Студен въздух ще нахлуе в събота с усилването на североизточния вятър. В Северна България и по високите полета на Западна България дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Има условия за виелици и навявания.

През нощта срещу събота ще вали дъжд в цялата страна, на много места обилен, а в югоизточните райони ще има и гръмотевици. В събота в останалата част от страната ще продължи да вали дъжд, със значителни количества на юг. Температурите ще са предимно между 3° и 8° и бързо ще се понижават. Атмосферното налягане е близо до средното за месеца и вечерта ще започне да се повишава.

По Черноморието ще вали дъжд, по-обилен по южното крайбрежие, където през нощта ще има и гръмотевици. През деня североизточният вятър ще се усили, а вълнението ще достигне 4–5 бала. Температурите ще са между 11° и 14° и ще се понижават следобед. Морската вода е между 10° и 12°.

В планините валежите ще са предимно от сняг. Силният до бурен североизточен вятър ще създава виелици и навявания. Максималната температура ще е около 2° на 1200 м и около минус 1° на 2000 м.

През нощта срещу неделя дъждът ще премине в сняг и в по-голямата част от Южна България. В Предбалкана и планините ще натрупа значителна снежна покривка. В неделя снеговалежите ще са най-интензивни в Рило-Родопската област, а в Дунавската равнина ще спрат следобед. В Източна България североизточният вятър ще е силен, а в Добруджа и по планинските проходи ще има виелици и преспи. Минималните температури ще са от минус 6° до минус 1°. Максималните ще са между минус 4° и минус 2° в Северна България и Софийско и между 0° и 3° в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието, съобщи БТА.

В началото на следващата седмица облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса, но в много равнини и котловини ще има ниска облачност или мъгла. В Западна и Централна България вятърът ще стихва, а на отделни места на изток ще превали слаб сняг. В някои котловини температурите ще паднат до минус 12° – минус 14°. В Северна България и по високите полета и дневните температури ще останат под нулата.