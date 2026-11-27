Гръцката метеорологична служба обяви червен код за проливни дъждове и бури за петък и събота в района на Йонийско море, в Епир и в части от Централна Гърция, съобщи обществената телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

За събота е обявен оранжев код в западната част на Пелопонес, а за събота вечерта – в Централна Македония и източната част на Тесалия. Дъждове и бури се очакват на места и в неделя. В източните райони на страната ще духат бурни ветрове, които в Егейско море може да достигнат 10 бала по скалата на Бофорт.

Проливните валежи през нощта предизвикаха наводнения в Теспротия и на остров Корфу. Най-тежко е положението в Сивота и Платария, където водата и наносите заляха улици. Край Филиатес са се активирали свлачища, а северният вход на Игуменица се затваря периодично за разчистване на пътя. В планинските части на областта има и прекъсвания на електрозахранването.

Гражданската защита предупреди местните власти да останат в готовност и призова хората да не пресичат дерета и потоци пеша или с автомобил по време на бурите и няколко часа след тях.