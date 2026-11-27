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Червен код за значителни валежи е обявен за шест области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението е в сила за областите - Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и София-област. От НИМХ предупредиха, че в тези области валежите от дъжд ще преминат към сняг.

За останалите 22 области в страната е обявен оранжев код за валежи, пише БТА.

Спаред прогнозата за времето в Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще бъдат значителни.