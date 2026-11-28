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Весела Караиванова-Начева, управител на НОИ

Проф. д-р Стефан Габровски, дмн, дългогодишен консултант на Клиниката по неврохирургия на “Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Екатерина Дафовска, олимпийска шампионка по биатлон, почетен президент на БФ биатлон

Николай Василев, финансов анализатор, министър в правителствата на С. Станишев и на С. Сакскобургготски

Проф. д-р Антонина Желязкова, историк, антрополог

Проф. д.ик.н. Петър Стефанов, председател на ЦКС

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков, преподавател по административноправни науки в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. д-р Пламен Митев, историк

Ваня Стамболова, световна шампионка по лека атлетика

Александър Сталийски, бизнесмен

Венцеслав Стефанов, президент на ПФК “Славия”

Д-р Васил Горанов, началник-отделение по хирургия в УМБАЛ “Пълмед”, гр. Пловдив

Д-р Иво Парунов, началник-отделение по УНГ болести в МБАЛ “Бургасмед”

Даниела Костова, съдия

Кирил Георгиев, шахматист

Неда Антонова, писателка