През нощта в цялата страна ще вали дъжд, на много места количествата ще са значителни, в югоизточните райони ще има и гръмотевична дейност. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. През деня вятърът ще се усили и се него ще нахлува студен въздух. В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще са значителни. Температурите ще бъдат предимно между 3° и 8°, но бързо ще се понижават, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество, през нощта там ще има и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, през деня – силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат между 11° и 14°, но след обяд ще се понижават. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 4-5 бала. В планините ще бъде облачно с валежи, главно от сняг. Ще духа силен и бурен североизточен вятър. Ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 1°.

През нощта срещу неделя валежите ще продължат, като и в по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг.