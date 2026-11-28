Видин, Враца, Ловеч, Монтана, София-област, Велико Търново, Габрово - и в седемте области са в предупреждение за обилни и значителни валежи, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. От НИМХ предупредиха, че в тези области валежите от дъжд ще преминат към сняг.

За останалите области в страната е обявен оранжев код за валежи.

Според прогнозата за времето в Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания. В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще бъдат значителни.