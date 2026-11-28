По преценка на областните пътни управления и Националния координационен център от днес, след 14:00 часа днес, е създадена готовност при натрупване на снежна покривка над 15 см, временно да се спира движението на тежкотоварни и лекотоварни, а при необходимост и на леки автомобили, с цел почистване и обработка на настилките, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От агенцията допълват, че пътните служби следят метеорологичната обстановка и имат ресурс да предприемат необходимите действия за третиране на трасетата, особено във високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за хлъзгавост и заледявания. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности, да започват максимално бързо, за да се осигури нормалното придвижване. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

АПИ съветва шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват пътното платно. Те призоват водачите да проявят търпение при евентуално временно ограничаване на трафика и да осигурят в автомобилите си запас от гориво, вода и храна. От пресцентъра препоръчват пътуващите да използват навигационни приложения, тъй като в тях се подава своевременна информация за проходимостта на пътищата и промените в организацията на движение.

Общо 170 снегорина са в готовност за зимното почистване на града, съобщиха заместник-кметът по екология Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов по време на брифинг провел се в началото на седмицата. Подготвени са над 23 000 тона специализирани смеси за допълнително посипване на замръзнали и заледени участъци, допълниха те.