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Движението по път I-9 Слънчев бряг - Баня в района на Свети Влас се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".