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Условията за туризъм в планините са лоши. Почти навсякъде вали дъжд, а по най-високите части на Стара планина - сняг. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Температурите са между минус 2 и 3-4 градуса. В планините е студено, мъгливо и влажно, предупреждават от ПСС.

За днес е обявен червен код за значителни валежи в седем области на страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Според прогнозата на института в планините ще бъде облачно с валежи, предимно от сняг. Ще духа силен и бурен североизточен вятър, който ще създава условия за виелици и навявания.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, а на 2000 метра - около минус 1 градус.