Шофьорите да използват главните пътища, дори маршрутът да е по-дълъг, и да подготвят автомобилите си за зимни условия. За това призовават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР заради предупрежденията за значителни валежи в части от страната.

От пожарната съветват пътуванията да се предприемат само ако са крайно наложителни. Ако все пак се налага да тръгнат на път, шофьорите трябва да се уверят, че автомобилите им имат достатъчно гориво и са подготвени за зимни условия. Добре е да носят топли дрехи и да са със заредени мобилни телефони.

При наводнение хората трябва да се придвижат към по-високи места, да стоят далеч от реки и дерета и в никакъв случай да не пресичат бързотечащи води. Не бива да застават под или върху мостове, в подлези и надлези, както и на други места, които могат да бъдат залети. От пожарната предупреждават и да не се навлиза с автомобили в наводнени участъци от пътя.

Допълнителни съвети за безопасност са публикувани на сайта на пожарната.

Червен код за значителни валежи е обявен за седем области – Видин, Враца, Ловеч, Монтана, София-област, Велико Търново и Габрово. От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че дъждът в тези райони ще премине в сняг.