Сериозна зимна обстановка се очаква в България през следващите дни. Снежната покривка в Предбалкана може да достигне 40-50 сантиметра, а силният вятър ще създава условия за виелици, навявания и преспи. В началото на следващата седмица температурите в някои райони на Западна България ще паднат до минус 12 – минус 14 градуса. Това прогнозира синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.
Най-сериозни снеговалежи се очакват в Западния и Централния Предбалкан, както и в планинските проходи. Снежната покривка на места ще надхвърли 30 сантиметра, а в отделни райони може да достигне половин метър.
„Очаква ни типична зимна обстановка. Снегът ще надхвърли 30 сантиметра, някъде ще достигне 50 сантиметра. Вятърът ще създаде условия за навявания и преспи, което допълнително ще усложни обстановката, особено през нощта срещу неделя и в неделя сутринта", обясни Стойчева пред bTV.
По думите ѝ валежите ще бъдат продължителни заради бавното придвижване на циклона през Балканите. Съчетанието на влажен и топъл въздух от юг със студен въздух от североизток ще създаде условия за значителни снеговалежи.
В началото валежите ще бъдат от мокър и тежък сняг, който може да причини заледявания не само по пътните настилки, но и по дърветата, кабелите и електропреносната мрежа.
Синоптикът предупреди и за възможни наводнения в райони с по-големи количества валежи, особено в Южна и Югоизточна България. Там дъждът ще продължи и в понеделник, преди със застудяването да премине в сняг.
Стойчева призова хората да отложат пътуванията, ако те не са спешни, и предупреди шофьорите да не подценяват рязката промяна на времето.
„Обстановката съвсем няма да е безобидна. Навън вали дъжд, още няма сняг, но той бързо ще дойде. Тези два дни картината в България ще се промени и ще бъде доста зимно", подчерта тя.
Температурите падат до минус 14 градуса
Рязкото застудяване ще продължи и през следващата седмица. В неделя ще бъдат отчетени последните минимални температури, които няма да са толкова ниски. След това, с разкъсването на облачността и отслабването на вятъра, в много райони термометрите ще показват до минус 10 градуса, а в отделни котловини и полета в Западна България – минус 12 – минус 14 градуса.
На места максималните температури също няма да надхвърлят нулата. Така страната ни ще навлезе в период на ледени дни, при които отрицателните температури ще се задържат денонощно.
„Това, което ни предстои, са 24-часови отрицателни температури. Снежната покривка ще се задържи, особено в Северна България, където ще бъде по-дебела", обясни синоптикът.
По думите ѝ подобни резки застудявания не са необичайни за България. Такива студени нахлувания се наблюдават средно веднъж на пет до седем години.
Температурите през периода от 30 ноември до 7 декември се очаква да бъдат с повече от 5 градуса под климатичните норми. Студеното време ще се задържи и през следващата седмица, макар и с по-малка отрицателна аномалия.
Снежна Коледа засега не се очертава
Към момента дългосрочните прогнози не дават сериозни основания да се очаква снежна Коледа. След 15 декември се очертава по-сух период с малко по-високи температури.
Стойчева обаче уточни, че настоящата сложна зимна обстановка може да промени прогнозните модели за времето в края на месеца.
Добри са изгледите за началото на ски сезона. Очакваните снеговалежи и ниските температури ще създадат условия за натрупване на снежна покривка, а в планинските курорти ще има възможност и за производство на изкуствен сняг.