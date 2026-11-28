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Сериозна зимна обстановка се очаква в България през следващите дни. Снежната покривка в Предбалкана може да достигне 40-50 сантиметра, а силният вятър ще създава условия за виелици, навявания и преспи. В началото на следващата седмица температурите в някои райони на Западна България ще паднат до минус 12 – минус 14 градуса. Това прогнозира синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.

Най-сериозни снеговалежи се очакват в Западния и Централния Предбалкан, както и в планинските проходи. Снежната покривка на места ще надхвърли 30 сантиметра, а в отделни райони може да достигне половин метър.

„Очаква ни типична зимна обстановка. Снегът ще надхвърли 30 сантиметра, някъде ще достигне 50 сантиметра. Вятърът ще създаде условия за навявания и преспи, което допълнително ще усложни обстановката, особено през нощта срещу неделя и в неделя сутринта", обясни Стойчева пред bTV.

По думите ѝ валежите ще бъдат продължителни заради бавното придвижване на циклона през Балканите. Съчетанието на влажен и топъл въздух от юг със студен въздух от североизток ще създаде условия за значителни снеговалежи.

В началото валежите ще бъдат от мокър и тежък сняг, който може да причини заледявания не само по пътните настилки, но и по дърветата, кабелите и електропреносната мрежа.

Синоптикът предупреди и за възможни наводнения в райони с по-големи количества валежи, особено в Южна и Югоизточна България. Там дъждът ще продължи и в понеделник, преди със застудяването да премине в сняг.

Стойчева призова хората да отложат пътуванията, ако те не са спешни, и предупреди шофьорите да не подценяват рязката промяна на времето.

„Обстановката съвсем няма да е безобидна. Навън вали дъжд, още няма сняг, но той бързо ще дойде. Тези два дни картината в България ще се промени и ще бъде доста зимно", подчерта тя.

Температурите падат до минус 14 градуса

Рязкото застудяване ще продължи и през следващата седмица. В неделя ще бъдат отчетени последните минимални температури, които няма да са толкова ниски. След това, с разкъсването на облачността и отслабването на вятъра, в много райони термометрите ще показват до минус 10 градуса, а в отделни котловини и полета в Западна България – минус 12 – минус 14 градуса.

На места максималните температури също няма да надхвърлят нулата. Така страната ни ще навлезе в период на ледени дни, при които отрицателните температури ще се задържат денонощно.

„Това, което ни предстои, са 24-часови отрицателни температури. Снежната покривка ще се задържи, особено в Северна България, където ще бъде по-дебела", обясни синоптикът.

По думите ѝ подобни резки застудявания не са необичайни за България. Такива студени нахлувания се наблюдават средно веднъж на пет до седем години.

Температурите през периода от 30 ноември до 7 декември се очаква да бъдат с повече от 5 градуса под климатичните норми. Студеното време ще се задържи и през следващата седмица, макар и с по-малка отрицателна аномалия.

Снежна Коледа засега не се очертава

Към момента дългосрочните прогнози не дават сериозни основания да се очаква снежна Коледа. След 15 декември се очертава по-сух период с малко по-високи температури.

Стойчева обаче уточни, че настоящата сложна зимна обстановка може да промени прогнозните модели за времето в края на месеца.

Добри са изгледите за началото на ски сезона. Очакваните снеговалежи и ниските температури ще създадат условия за натрупване на снежна покривка, а в планинските курорти ще има възможност и за производство на изкуствен сняг.