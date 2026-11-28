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От 11:00 ч. се ограничава движението на тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона през Троянския проход заради обилния снеговалеж. Това съобщи директорът на Областното пътно управление (ОПУ) – Ловеч, инж. Георги Генов.

Снежната покривка в района вече достига 7–8 сантиметра и продължава да се увеличава. Снеговалежът е започнал още в ранните часове на деня, посочи Генов.

Почистването на прохода Троян – Кърнаре се извършва с две машини, като други две са в готовност да се включат при необходимост, пише БТА.

Останалите републикански пътища в област Ловеч са проходими. По автомагистрала „Хемус" работят три машини, които извършват опесъчаване, допълни директорът на ОПУ – Ловеч.