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Първите снежинки за годината зарадваха столичани днес. Дъждът, който вали от часове, премина в сняг.

Червен код за проливни валежи е обявен днес в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, София-област, Велико Търново, Габрово.

За останалите области в страната кодът е оранжев. Според прогнозата ще се образува снежна покривка. Има условия за виелици и навявания.

В останалите части от страната ще продължи да вали дъжд и в южните райони количествата ще бъдат значителни. От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР призоваха шофьорите да използват главните пътища, дори маршрутът да е по-дълъг, и да подготвят автомобилите си за зимни условия. Съветват пътуванията да се предприемат само ако са крайно наложителни.

Община Царево предупрежди за опасни метеорологични условия през почивните дни.

Очаква се силно морско вълнение, като височината на вълните може да достигне около 4 метра в районите на Царево, Ахтопол и Синеморец.

Заснежен е пътят Троян – Кърнаре. Снежната покривка на прохода "Петрохан" достига около 3-5 сантиметра.

По преценка на областните пътни управления и Националния координационен център от днес, след 14:00 часа днес, е създадена готовност при натрупване на снежна покривка над 15 см, временно да се спира движението на тежкотоварни и лекотоварни, а при необходимост и на леки автомобили, с цел почистване и обработка на настилките, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева прогнозира сериозна зимна обстановка се очаква в България през следващите дни. Снежната покривка в Предбалкана може да достигне 40-50 сантиметра, а силният вятър ще създава условия за виелици, навявания и преспи. В началото на следващата седмица температурите в някои райони на Западна България ще паднат до минус 12 – минус 14 градуса.

Сняг затрупа и в няколко балкански страни днес - Белград, Загреб и Сараево.