Сняг вали в цялата Великотърновска област. Към момента снежната покривка не е голяма, няма въведени ограничения или затворени пътни участъци. Очаква се вечерта, като паднат температурите, да се образуват заледявания, предупреждават от полицията.

От ОДМВР -Велико Търново апелират към водачите, ако не се налага да не тръгват на път. В случай, че пътуването не може да бъде отложено да тръгват с автомобили, подготвени за движение при зимни условия. Да се съобразяват с пътните условия, да шофират внимателно и да спазват дистанция.

Автомобилите да са заредени с гориво, а телефоните със заредени батерии.

В социалните мрежи шофьори публикуват, че вече има проблеми по пътя между Арбанаси и село Шереметя заради струпване на автомобили.