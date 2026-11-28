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431 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища в страната заради снеговалежите. Трасетата са почистени и проходими при зимни условия, а трафикът се осъществява без затруднения, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Сняг вали в 20 области, като дейностите по зимно поддържане на пътната мрежа продължават.

Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона през Троянския проход в област Ловеч заради снеговалежа и почистването. В най-високата част на прохода „Шипка" има заснежени участъци и силен вятър.

На автомагистралите „Тракия" и „Хемус" има отсечки с намалена видимост заради интензивния снеговалеж. Преминаването през Ришкия проход е затруднено заради силния снеговалеж и блокирани тежкотоварни автомобили.

Очаква се обстановката да се усложни през нощта, като на места снежната покривка може да достигне между 30 и 50 сантиметра. От АПИ предупреждават, че при необходимост е възможно да бъдат затваряни отделни пътни участъци за обработка и почистване.

При силен вятър, снегонавявания или намалена видимост движението може да бъде временно ограничавано до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

От пътната агенция призовават шофьорите да не тръгват на път с автомобили с летни гуми и да се движат със скорост, съобразена със зимните условия.

Актуална информация за трафика и пътната обстановка може да бъде намерена на сайта на АПИ. От агенцията съветват водачите да пътуват с включени навигационни приложения.