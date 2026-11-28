Автомобили затрудняват почистването на пътя В. Търново -Русе в района на с. Самоводене и движението в този участък е затруднено. Въпреки малката снежна покривка има закъсали тирове в района на Полски Тръмбеш. За да се почисти добре, се обмисля за кратко да се спре движението на товарни автомобили по пътя Русе -В. Търново, съобщиха от ОДМВР - велико Търново

Интензивен е снеговалежът в старата столица. Снегопочистващата техника е по улиците и продължава да работи. Кметът Даниел Панов координира дейностите, дежурни екипи от Община Велико Търново са на терен из града.

Докато траят валежите, приоритетът е върху първостепенните улици, маршрутите на градския транспорт, подходите към болници, здравни, социални и образователни заведения. След това машините обхващат и вътрешната квартална улична мрежа.

Пътищата извън Велико Търново - главни, втори и трети клас (Самоводене, Ресен, Присово, Миндя, "Хаинбоаз", Арбанаси-Г. Оряховица и др.) са ангажимент на Областно пътно управление.

За населените места всяко кметство е създало необходимата организация, уточняват от местната управа.

Община Велико Търново апелира да се шофира с добре подготвени автомобили за зимни условия. Износени и летни гуми в подобни условия водят до задръствания и блокиране на улици и пътища, а това силно затруднява работата на машините и цялата организация по снегопочистване. Паркирането в кварталите също трябва да бъде съобразено и да не пречи на снегорините.

Оранжев е обявеният код за опасни явления за Велико Търново и общината днес - за интензивни снеговалежи. Очакваната снежна покривка е между 10 и 30 сантиметра.

От общината обявиха и телефони за кризисни ситуации на телефон 062619102 и 0887209451.

Пътните трасета са започнали да се заледяват. В социалните мрежи изобилства от сигнали за лед, непочистен асфалт и буксуващи в участъците Лясковец - Шереметя и пътя Велико Търново - Горна Оряховица през Арбанаси.