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Заради обилния снеговалеж движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено по пътя от Ботевград в посока Мездра, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Всички камиони над 12 т изчакват на място, като трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Ограничено е и движението по пътя Монтана - Бели извор в района на Краводер, при 129 км поради аварирали тежкотоварни автомобили. Трафикът също се регулира от "Пътна полиция", съобщава БТА.

Над 430 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия. Сняг вали в 20 области.