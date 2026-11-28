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Движението по път I-1 (Е-79) между кръстовището за Вършец и село Краводер, област Враца, е ограничено заради самокатастрофирал товарен автомобил. За инцидента съобщи председателят на сдружение „Европейски център за транспортни политики" Диана Русинова във Фейсбук.

Междувременно в Северозападна България се е образувало сериозно задръстване на Е-79 от Краводер в посока Враца заради закъсала цистерна.

Пътната обстановка остава усложнена заради валежите и силния вятър. Над 190 сигнала за щети са постъпили на телефон 112 между 7 и 17 ч. Те са за паднали дървета, заледени и непочистени пътни участъци, намалена видимост и прекъсвания на електрозахранването.

Десетки сигнали за заледени и неопесъчени пътища са подадени в областите Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

На 29 ноември в 16 области е обявен оранжев код за сняг, а по Черноморието е в сила червен код за бурен вятър.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да съобразяват скоростта си със зимните условия.