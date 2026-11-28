Поетапно ще бъде ограничавано движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътни участъци в Северна България през следващите часове заради усложняващата се метеорологична обстановка, съобщават от АПИ.
Към момента има значителни натрупвания на сняг и навявания по първокласните пътища I-3 Ботевград – Бяла и I-5 Русе – Велико Търново.
Заради обилните снеговалежи вече е ограничено преминаването на камиони над 12 тона по път I-1 в направлението Ботевград – Мездра, както и в участъка от 71-ия до 102-ия километър на автомагистрала „Хемус" в област Ловеч.
Ограничаването на тежкотоварния трафик в отделни участъци от републиканската пътна мрежа цели да намали риска от пътнотранспортни произшествия и да опази живота и здравето на пътуващите.
От пътните служби призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват дистанция и да не предприемат резки маневри. Водачите не трябва да изпреварват специализираните машини, които обработват пътните настилки.
Блокирането на движението от превозни средства, неподготвени за зимни условия, затруднява пътуването на останалите шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Актуална информация за трафика и метеорологичната обстановка може да бъде намерена на сайта на АПИ. Оттам съветват водачите да пътуват с включени навигационни приложения.