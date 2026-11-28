Обилният снеговалеж и натрупването на снежна покривка затрудниха движението по редица пътища в България. Сигнали за закъсали автомобили и камиони има във Великотърновско, по прохода Петрохан и в района на Монтана и Враца.

Особено усложнена е обстановката по пътя Велико Търново – Русе. В районите на Полски Тръмбеш и Самоводене има закъсали товарни автомобили, които затрудняват преминаването и работата на снегопочистващата техника. Движението не е спряно, но се осъществява бавно.

Проблеми има и в участъка Велико Търново – Шереметя, където са закъсали автомобили и камиони, а е станала и лека катастрофа. Заради усложнената обстановка полицията призовава шофьорите да не предприемат пътувания, ако те не са наложителни.

Сериозен снеговалеж в района на Добри дял снимка: Фейсбук/Мартин Иванов

Сериозни натрупвания на сняг има и по прохода Петрохан. По данни на БНТ снежната покривка там е между 5 и 10 сантиметра. Проходът остава отворен за леки автомобили, но движението на камиони над 12 тона е ограничено. Съобщено е и за катастрофа между снегорин и лек автомобил при спускането към Берковица.

Затруднено е преминаването и по пътя Монтана – Враца, в района на Краводер, където движението е ограничено заради аварирали тежкотоварни автомобили. Проблеми има и по главния път Е-79.

Снеговалеж в района на Велико Търново кадър: Фейсбук/Albena Veskova

Заради обилния снеговалеж АПИ въвежда поетапни ограничения за камионите над 12 тона. Ограничено е движението им по пътя Ботевград – Мездра, както и в участък от автомагистрала „Хемус" в област Ловеч – между 71-ия и 102-рия километър. Затруднения и натрупвания на сняг се отчитат и по пътя Ботевград – Бяла.

Сериозна снежна покривка се е образувала и на прохода Шипка, където тя достига около 20 сантиметра. Температурите са паднали до минус 6 градуса, а седем машини почистват и обработват пътя. Кадри на пътуващи от прохода показват усложнената зимна обстановка. Снеговалежът е интензивен, видимостта е силно намалена, а пътното платно е покрито със сняг.

Към 18,10 ч от АПИ съобщиха за 431 машини, които обработват републиканската пътна мрежа. Във Великотърновско се обсъжда и временно спиране на камионите, за да се осигури възможност на снегопочистващата техника да работи безпрепятствено.

Обстановката на Шипченския проход кадър: Фейсбук/Димитрова Нисторов

Междувременно във Фейсбук се появиха и сигнали от шофьори за сериозен снеговалеж в района на Добри дял, при бензиностанция „Лукойл". По публикации в социалната мрежа преминаването там е блокирано и в двете посоки.

Видео на потребителка във Фейсбук от пътя към Велико Търново показва значително натрупване на сняг и затруднено придвижване. „На път за концерт с ансамбъл „Българе" – да ни е честит първият сняг! Да си призная, радвам му се като дете! Посоката е към Велико Търново. Нека Бог бъде с нас на пътя и в живота ни!", пише авторката на видеото.

Ситуацията на пътя между Созопол и Бургас кадър: Фейсбук/Денонощна Пътна помощ Бургас и за Офроуд Закъсали Road And Offroad Burgas

Информацията за този конкретен участък засега е от публикации на пътуващи и няма официално потвърждение от АПИ.

Сняг натрупа и в София, където Столичната община въведе временна организация на движението на автобусните линии до Витоша. Причината е прогнозата за образуване на значителна снежна покривка в планината, както и рискът от заледяване на пътните настилки след падналите през съботния ден дъждове. Мярката цели да гарантира безопасността на пътниците и шофьорите при усложнената зимна обстановка.

За снеговалеж съобщават в социалните мрежи и шофьори от Бургас. Става дума за пътя към Созопол, където все още не е натрупало, но падащите снежинки затрудняват видимостта, според онлайн коментари на пътуващи.