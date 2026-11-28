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Червен код за опасно време беше обявен в шест области на страната – Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Ловеч и Габрово. Зимната обстановка остави хиляди домакинства в Северозападна България без ток, а в десетки общини има прекъсвания на електрозахранването и непочистени улици.

Студеният въздух ще обхване цялата страна, а утре температурите в по-голямата част от България ще останат под нулата. Снежната покривка в равнинните райони може да достигне 20-30 сантиметра, а в планините – 50-60 сантиметра, съобщава БНТ.

Въпреки предупрежденията за обилен снеговалеж, силен вятър и минусови температури, някои шофьори продължават да излизат на пътя с летни гуми. Това е забранено след 15 ноември и създава предпоставки за сериозни пътни инциденти.

За снегопочистването днес работят 430 машини, но в редица общини зимните условия продължават да затрудняват придвижването. Очаква се и утрешният ден да бъде леден, с отрицателни дневни температури в по-голямата част от страната.