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Интензивен е трафикът на товарни автомобили на изход от страната през граничните пунктове „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция".

На всички останали гранични преходи и пунктове в страната движението е нормално, информират още от „Гранична полиция".

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. Фериботната платформа Свищов – Зимнич временно не работи.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

На границите със Сърбия и Република Северна Македония трафикът също е нормален на всички пунктове.