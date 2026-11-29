Пътници бедстват часове наред във влак край Елисейна

Тежката зимна обстановка блокира движението в редица райони на страната, остави стотици автомобили в километрични колони и принуди пътници да прекарат часове във влак насред студа без достатъчно информация, вода и храна. Снегонавявания, аварирали камиони, затворени пътища и заледени участъци затрудняват придвижването, а проблеми има както по републиканската пътна мрежа, така и в железопътния и градския транспорт.

Особено тежка е ситуацията за пътниците във влака от София за Варна, който остана блокиран край гара Елисейна през цялата нощ. По разказите им композицията е спряла около 3 часа сутринта, а хората са прекарали повече от седем часа в очакване да продължат пътуването си, без да получат ясна информация за причината и кога ще бъде възстановено движението.

Пътниците се оплакват и от липса на вода и храна. Сред тях има малки деца, възрастни хора и пътници със здравословни проблеми, включително жена с астма. По думите им потърсили съдействие от Спешна помощ, Гражданска защита и БДЖ, но не получили необходимата помощ. „Никой не реагира по никакъв начин, просто сме оставени. Зле е положението, много е зле".

Румен Кунов, който е блокиран във влака София- Варна, разказва, че пътниците нямат вода и нямат контакт с БДЖ за това как ще бъдат превозени. Според тях никой от БДЖ не си е вдигнал телефоните и не им е обърнал внимание:

"Влакът тръгна в 1.00 часа от жп гара София. В момента тук сме от 3.00 часа сутринта, на гара Елисейна. От 6 часа стоим тука, преди това една кондукторка от жп гара София ни каза да се качим във влака, да тръгнем за Варна. Той ни закара в депото. Както виждате, стоим и чакаме влакът да тръгне."

"Бедствено е положението, същевременно няма вода. Никой няма вода. Помагаме си, но свърши водата. Имаме малки деца, имаме възрастни хора, имаме болна жена", разказва Марин, който също е блокиран във влака София - Варна.

Междувременно тежката зимна обстановка създаде сериозни затруднения и по пътищата в Северозападна България. Ученически автобус и стотици автомобили попаднаха в километрична колона в района на Копяновец на път Е79 между Ботевград и Мездра. Движението в посока Мездра е било спряно за поне шест часа. Блокирано е било и преминаването в района на отбивката за Вършец.

В Разград заради силния вятър и натрупалия се сняг е затворен за движение и участъкът от пътя Кубрат – Русе в района на село Беловец.

Заради навяванията и затрудненото придвижване няколко автобуса са закъсали в област Разград. Автобус на „Юнион Ивкони" се е обърнал на една страна на пътя Кубрат – Завет. Закъсал е и автобус с работници на „Шишеджам", които са се прибирали от работа. От него са евакуирани осем души. Други два автобуса с работници са закъсали в районите на селата Савин и Горичево в община Кубрат. Изпратена е техника за извличането им. По пътя Липник – Ясеновец е закъсал и товарен автомобил.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 29 сигнала за евакуация на хора през изминалото денонощие. По пътната мрежа са паднали 17 дървета, които са били отстранени.

По данни на областната администрация снежната покривка в по-голямата част от областта е около 10 сантиметра, а в община Лозница – около три сантиметра. Вятърът е със скорост около 30 км/ч и пориви до 50 км/ч. Електрозахранването е възстановено във всички населени места в областта. Няма селища без ток и вода.

Забраната за движение на леки автомобили по пътя между Шумен и Силистра, както и по пътя Нови пазар – Никола Козлево, е отменена. Пътните участъци са почистени, движението на всички леки автомобили е възстановено и се осъществява при зимни условия, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Остават в сила ограниченията за движение на товарни автомобили над 12 тона по пътищата I-2 и I-7.

До тази сутрин от пътищата в Шуменско са евакуирани 10 души.

Към момента няма данни за населени места без електрозахранване. От полицията призовават водачите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да шофират внимателно, добави Йорданова.

Заради силното вълнение и бурния вятър през нощта морето заля крайбрежната велоалея между Бургас и квартал „Сарафово". Кадри от общинските камери за видеонаблюдение, заснети около 1.20 ч., показват как високите вълни прехвърлят предпазната стена и заливат настилката на алеята. Преминаването в района е изключително опасно заради силното морско вълнение. Заради тежкият сняг има паднали дървета, които блокират движението - аварийните екипи са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета, скъсани електрически кабели.

На територията на София на определени места снегът надхвърли 40 см. В центъра е над 25 см, затруднено е движението. 172 снегорина чистят улиците, съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.