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976 снегопочистващи машини обработват пътищата в страната заради усложнената зимна обстановка. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, които осигуряват връзките между Северна и Южна България.

Заради тежките метеорологични условия е ограничено движението на автомобили над 12 тона през проходите „Троянски", „Предела", „Рожен", „Печинско", „Превала", Котленския и Ришкия проход, съобщават от АПИ.

Забрана за тежкотоварни автомобили е въведена и по автомагистрала „Хемус" в участъка от София до пътен възел „Ботевград", както и по АМ „Тракия" между пътен възел „Зимница" и Бургас.

Ограниченията обхващат и редица участъци от републиканската пътна мрежа: Мездра – Ботевград, път I-9 Обзор – Несебър от км 171 до км 220, път I-7 Калипетрово – Пристое, път I-4 Брестница – Градище, път I-3 Полско Косово – Ботевград, път I-5 Полски Тръмбеш – Велико Търново, път I-2 Русе – Писанец, път I-5 Русе – Полско Косово, път II-21 Русе – Бръшлен, път II-23 Русе – Тетово, път II-51 Бяла – Лом Черковна, път III-2102 Сливо поле – Черешово, път III-501 Русе – Бяла, път III-514 Лом Черковна и път III-2001 Писанец – Глоджево.

От пътната агенция призовават водачите на тежкотоварни автомобили да пътуват само с гуми, подходящи за зимни условия и с необходимата дълбочина на грайфера.

Шофьорите трябва да избягват резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват пътните настилки. От АПИ призовават водачите да проявяват търпение при евентуално временно ограничаване на движението и да имат в автомобилите си запас от гориво, вода и храна.

От агенцията предупреждават, че автомобили, неподготвени за зимни условия, могат да блокират движението и да затруднят както останалите пътуващи, така и работата на снегопочистващата техника. Препоръчва се шофьорите да използват навигационни приложения, в които се подава актуална информация за проходимостта на пътищата и промените в организацията на движение.

Информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.