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Временно остава затворен пътят за тежкотоварни автомобили в района на ГКПП „Гюешево" – „Деве баир", съобщиха от Областната администрация в Кюстендил.

Пътният участък в района на граничния контролно-пропускателен пункт с РС Македония остава временно затворен за движение на тежкотоварни автомобили.

Ограничението е наложено поради извършване на дейности по снегопочистване от страна на компетентните служби на Република Северна Македония, вследствие на което граничният пункт на македонска територия е затворен за тежки превозни средства.

На българска територия е създадена необходимата организация на движението, като са осигурени места за безопасно отбиване и изчакване на тежкотоварните камиони, пътуващи в посока границата с Република Северна Македония. Екипи на „Пътна полиция" и Областно пътно управление – Кюстендил са на терен и регулират трафика.

Към настоящия момент 9 населени места на територията на община Кюстендил и 13 села от община Трекляно остават с нарушено електроподаване. Аварийните екипи на електроразпределителното дружество работят на терен за отстраняване на възникналите повреди и възстановяване на нормалното електрозахранване в най-кратки срокове.