Студено и предимно облачно ще остане времето в страната през следващото денонощие. Сняг ще вали главно в планинските райони, като по-интензивни ще бъдат снеговалежите в района на Странджа. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще продължи да духа умерен, а в Източна България и силен север-североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. В планинските проходи ще има условия за виелици и навявания, както и за заледявания.

През деня ще има временни разкъсвания на облачността, по-съществени над Югозападна България. Минималните температури ще бъдат между минус 9° и минус 4°, а максималните – между минус 5° и 0°. По Черноморието ще са малко по-високи. В София минималната температура ще е около минус 7°, а максималната – около минус 4°, предава БТА.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. По северното крайбрежие ще превалява сняг, а по южното – дъжд, като там количествата ще са значителни. Ще духа силен и временно бурен североизточен вятър. Максималните температури ще са от около 1° по Северното Черноморие до около 6° по Южното. Температурата на морската вода е между 10° и 13°, а вълнението ще бъде 4-5 бала.

В планините облачността ще е значителна, на места със снеговалежи. По-интензивни ще са те в района на Странджа. Ще духа силен североизточен вятър, като остават условията за виелици, навявания по проходите и измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 6°, а на 2000 метра – около минус 9°.

Във вторник вятърът ще отслабне, по-осезаемо в Западна и Централна България. Над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса, но в равнините и котловините на места ще се образуват ниска облачност и мъгли. По-дълго те ще се задържат по поречието на Дунав. В Източна България облачността ще остане предимно значителна, на отделни места със слаб сняг.

Минималните температури във вторник ще се понижат значително и на места ще достигнат минус 16° – минус 18°. Дневните също ще останат под нулата, като най-ниски ще бъдат в Северозападна и Централна Северна България – до минус 8°.

В сряда вятърът в западната половина на страната ще отслабне още, докато в Източна България ще остане умерен и силен от север-североизток.