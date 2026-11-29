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Пътната обстановка в страната остава усложнена към 15 ч. заради интензивни снеговалежи, снегонавявания и намалена видимост. Близо 1000 машини обработват републиканската пътна мрежа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Приоритетно се почистват автомагистралите, най-натоварените направления от първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, които свързват Северна и Южна България.

Заради тежките метеорологични условия са въведени временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили и на всички моторни превозни средства в отделни участъци.

Затворен за всички автомобили е Троянският проход. Ограничено е движението на камиони с тегло над 12 тона през проходите Рожен, Печинско, Превала, Предел и Котленския проход.

Заради навявания и намалена видимост е спряно движението на всички автомобили и по пътя Аксаковска панорама – Суворово.

От АПИ призовават шофьорите да пътуват само при необходимост, особено в районите с интензивен снеговалеж и въведени ограничения. При наложително пътуване водачите трябва да се съобразяват с временната организация на движението, пътните знаци и указанията на контролните органи.

Препоръката е автомобилите да бъдат подготвени за зимни условия, да се движат с намалена скорост и повишено внимание, да спазват дистанция и да не предприемат рискови маневри.

Ограниченията се променят според метеорологичната обстановка, състоянието на пътните настилки и напредъка на снегопочистването. Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на АПИ – www.traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.