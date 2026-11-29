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Всички пътища от републиканската пътна мрежа в област Велико Търново са проходими при зимни условия и без затворени участъци, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. След 14:00 часа ситуацията се е подобрила значително.

Дежурните екипи на енергийния оператор в региона своевременно отстраняват повредите, които оставиха около 30 населени места в Еленско, Павликенско и Стражишко без ток.

През целия ден продължи разчистването на паднали дървета. На територията на общините Велико Търново и Горна Оряховица в акцията са участвали огнеборци и четири екипа на звено „Зелени системи". В района на железопътната гара в Горна Оряховица са се включили и доброволци, като е осигурен кран за преместването на голям дървесен ствол.

От областната администрация предупредиха, че за 30 ноември е обявен жълт код за заледявания и студ във Великотърновска област, а максималните температури ще останат под нулата.

По-рано през деня беше възстановено движението на товарни автомобили над 12 тона по главния път София - Варна във Великотърновско, което временно бе спряно заради усложнената зимна обстановка.