Движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по път II-19 Симитли – Разлог през прохода Предел е възстановено. Към момента цялата пътна мрежа в област Благоевград е проходима при зимни условия и няма ограничения за движението на тежкотоварни автомобили.

Това съобщи за БТА дежурният служител на Областното пътно управление в Благоевград.

По-рано движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона през проход Предела беше ограничено заради усложнената метеорологична обстановка, а пътищата на територията на Благоевградска област през целия ден бяха проходими при зимни условия.

Оранжев код за значителни снеговалежи е обявен в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. За останалата част на страната, включително област Благоевград, е обявен жълт код за снеговалежи.

Според прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология през следващото денонощие времето в страната ще се задържи предимно облачно. Валежи от сняг ще има главно в планинските райони. По-интензивни ще бъдат снеговалежите в района на Странджа. В планинските проходи остават условията за виелици и навявания. Ще има и заледявания. Минималните температури ще се понижат значително, ще бъдат предимно между минус 9° и минус 4°, а максималните ще са между минус 5° и 0°.